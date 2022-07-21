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    Реконструкцию участка автодороги «Жанаозен-граница Туркменистана» начнут с 2025 года

    21 Июля 2022, 12:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан готов участвовать в строительстве железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул –Пешавар». В этом плане страна может обеспечить бесперебойную поставку материалов верхнего строения железнодорожных путей и предоставить подвижной состав. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На консультативной встрече глав государств Центральной Азии Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что странам нельзя упускать из виду вопросы развития транспортных коммуникаций между собой.

    «В настоящее время мы активно сотрудничаем с Узбекистаном. Запуск железнодорожной линии «Дарбаза – Мактарал» позволит увеличить пропускную способность в два раза и сократить сроки транспортировки грузов в 1,5 раза. Также поддерживаем строительство новой автомобильной дороги «Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана». С 2025 года планируется начать работы по реконструкции участка автомобильной дороги «Жанаозен – граница Туркменистана». Координация деятельности в данной сфере позволила бы существенно увеличить отдачу от наших транспортно-логистических проектов», - сказал Касым-Жомарт Токаев на IV консультативной встрече глав государств Центральной Азии, в которой принимают участие лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

    Поэтому, как отметил Президент РК, правительства должны тесно взаимодействовать по вопросам оптимизации тарифной политики и упрощению административных процедур.

    «Конечно же, наши амбиции не должны ограничиваться позиционированием Центральной Азии как исключительно сухопутного моста и поставщика сырьевых ресурсов. Построение подлинно устойчивой экономической модели требует масштабной индустриализации и опережающего развития новых перспективных отраслей экономики», - добавил Глава государства.

    20 июля Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

    Ранее сообщалось, что договор о дружбе в XXI веке примут страны Центральной Азии.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Центральная Азия Внешняя политика Казахстана Туркменистан Дороги
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