Реконструкцию тепловых сетей Аксу поручил начать аким Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Аким Павлодарской области Асаин Байханов посетил с рабочей поездкой Аксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщила пресс-служба акима области, Асаин Байханов посетил предприятия и объекты жизнеобеспечения города, провел совещание по вопросам социально-экономического развития Аксу и его сельской зоны.

Свой визит в Аксу глава региона начал с посещения Аксуской электростанции АО «Евроазиатская энергетическая корпорация».

Предприятие одно из крупнейших поставщиков электроэнергии и угля в Казахстане, основано в 1996 году. Объединяет два структурных подразделения: угольный разрез «Восточный» и Аксускую электростанцию.

17 % всей вырабатываемой в стране электроэнергии приходится на долю предприятия. В настоящее время завершена комплексная модернизация пяти из восьми энергоблоков. Эти работы направлены на повышение резерва мощности электрической станции, надежности и долговечности оборудования, улучшение производственных характеристик и экологических параметров. В результате проведенных работ установленная мощность станции составляет 2 450 МВт.

На совещании по развитию Аксу аким области поручил провести полный анализ по имеющимся бесхозным сетям.На протяжении нескольких лет самым актуальным вопросом города является запуск новой котельной. Ответственным лицам аким области поручил рассмотреть возможность корректировки проекта. Также начать реконструкцию магистральных и распределительных тепловых сетей города.



