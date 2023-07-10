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    Реконструкцию моста по Сейфуллина через БАК показали в акимате Алматы

    10 Июля 2023, 21:08

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы после резонансного видео в соцсетях показал работы, проводимые на мосту по проспекту Сейфуллина через Большой алматинский канал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее в сети распространялась информация о якобы уничтожении целых гранитных камней на мосту по Сейфуллина, но в управлении городской мобильности опровергли ее, добавив, что эти плиты изымаются для очистки, а целые камни будут возвращены.

    Руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев заявил, что мост на пересечении проспекта Сейфуллина с БАК был возведен в 80-х годах прошлого века. С тех пор по данному мостовому сооружению не проводились ремонтные работы. В разные годы в рамках текущего ремонта выполнялись работы только по частичному, штучному восстановлению сломанных, изношенных плит.

    «На мосту меняются лишь аварийные фрагменты облицовки, а сохранившееся с 1980-х годов качественное гранитное покрытие остается на месте. Хочу отметить, что в облицовке моста используются два различных вида материала: с правой стороны – цельные гранитные камни, с левой стороны - со стороны проезжей части проспекта Сейфуллина - пиленные гранитные плиты, толщиной 20 мм», - сказал спикер.

    Цельные массивные гранитные камни с рваной поверхностью, находящиеся в хорошем состоянии, не будут заменены: их изымают для очистки и шлифовки, далее они подлежат повторному использованию и монтированию на данном участке. Кроме того, при визуальном осмотре на участке были выявлены дефекты в виде сдвига гранитных плит на лестничных сходах, наблюдалось отслоение гранитных плит на подпорных стенах и самом сооружении. Все это создавало угрозу безопасности пешеходов. В рамках ремонтных работ данные плиты также будут очищены и возвращены в исходное положение.

    Что касается пиленных плоских гранитных плит, толщиной 20 мм, используемых для облицовки со стороны проезжей части проспекта Сейфуллина, то на сегодняшний день они имеют дефекты и крошение. Данные плиты будут заменены на аналогичные. Общее количество демонтированных и замененных плит не превысит 25%.

    В управлении городской мобильности города отметили, что устанавливаемые гранитные плиты имеют сертификат соответствия, зарегистрированный в реестре данных государственной системы технического регулирования. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированные облицовочные плиты сделаны из природного камня – гранита.

    «Если бы мы это мостовое сооружение в таком состоянии оставили бы, то в последующем для пешеходов оно создавало бы большую опасность. Тут даже гранитные ступеньки были сдвинуты, в некоторых местах их вообще не было, а в некоторых местах щели образовались до 10-15 см», - разметил он.

    Сагындык Телибаев добавил, что ремонт моста проводится по запросу самих жителей Турксибского района в целях обеспечения безопасности пешеходов. Данные работы выполняются в рамках текущего ремонта, из бюджета будет потрачено около 50 миллионов тенге. Завершение ремонтных работ планируется до конца июля.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат
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