Реконструкцию медобъектов проведут в селах Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В селах Актюбинской области планируется провести масштабную реконструкцию медицинских объектов. Об этом говорили на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления здравоохранения, медицинскими объектами обеспечены все села региона. Однако в 48 аулах медобъекты расположены в приспособленных помещениях и зданиях либо требуют обновления.

В целях решения вопроса аким области Ералы Тугжанов поручил рассмотреть возможность размещения госзаказа на обслуживание населения медицинскими пунктами крупных предприятий, действующих на территории сельских округов.

Кроме того, для рационального использования бюджетных средств при строительстве новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий будут использованы типовые проекты.

«Обеспечение доступности медпомощи для сельских жителей, наряду с повышением уровня их доходов и благосостояния в рамках проекта «Ауыл аманаты» - в числе приоритетных задач. Также системно решается проблема обеспечения качественной связью и интернетом, повышения качества образования в малокомплектных сельских школах. Наша цель - процветание села, что является залогом развития всего региона», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

В ходе совещания главой области были даны поручения по использованию водных ресурсов.

В частности, будет утверждена областная дорожная карта по развитию водного хозяйства, в которой в том числе будут предусмотрены меры по строительству новых плотин, водохранилищ, содержанию имеющихся водных объектов.



