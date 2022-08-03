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    • Реконструкцию канализационно-очистных сооружений приостановили в Петропавловске

    3 Августа 2022 15:15

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске несколько лет идет реконструкция канализационно-очистных сооружений. Работы снова приостановили из-за неактуальности проектно-сметной документации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель департамента экологии Азамат Бектасов проинформировал, что в 2019 году ввели мораторий на реконструкцию и строительство канализационно-очистных сооружений (далее – КОС) с целью выработки единого технико-экономического обоснования для всех КОС в стране. Сейчас мораторий снят, но документацию необходимо актуализировать.

    «Реконструкция КОС в Петропавловске на четвертом завершающем этапе. Сметная документация, которая прошла экспертизу, сейчас неактуальна. Ее требуется провести повторно. После проект будет реализован и завершен в ближайшие 2-3 года по подсчетам местных исполнительных органов», - прокомментировал А. Бектасов.

    КОС построили в селе Новоишимское района им. Г. Мусрепова.

    Такой же проект строительства КОС есть в г. Сергеевка район Шал акына. По информации руководитель департамента экологии, из-за моратория работы замораживали. Сейчас продолжили.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Северо-Казахстанская область #Строительство #Общество #Петропавловск
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