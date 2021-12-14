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    Реконструкция восьмого «Золотого человека»: как удалось передать характер сарматского вождя

    14 Декабря 2021, 18:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Художник-реставратор Болат Атыраубаев в ходе презентации реставрации восьмого «Золотого человека» рассказал о том, как удалось передать характер сарматского воина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сначала мы изучаем найденные оригиналы. Исходя из этого, начали воссоздавать образ. Сразу же определили, что это вождь. Подготовили эскизные материалы: как он будет располагаться. Так остановились на этом проекте. Мы создали образ вождя после битвы. В его взгляде чувствуется характер. По возрасту ему около 50 лет», - поделился художник-реставратор.

    Над реконструкцией команда работала около двух лет.

    «Это не творческая, а научная работа, связанная с историей. В реконструкции участвовали археолог Арман Бейсембаев, питерский художник-реставратор Николай Курган. Мы обсуждали всей командой: как воссоздать образ сарматского вождя. Решили, что он не должен быть похожим на те предыдущие. Мы не должны отходить от науки. Его возраст, пол, его внешность, одежду – все постарались воссоздать», - отметил художник-реставратор Болат Атыраубаев.

    По его словам, было очень сложно передать образ и характер вождя.

    «Мы вшивали отдельно ресницы, усы. Около 4 тысяч золотых фрагментов вышивали отдельно на одежде. То есть, все должно быть идентично тому периоду. Мы не можем вносить от себя что-либо. Это наша история. Дети, внуки будут знать, какими сильными и боевыми были наши предки. Все найденные в оригинале вещи послужили своего рода подсказкой, как правильно воссоздать образ», - поделился художник-реставратор.

    Напомним, в Национальном музее в зале древнего искусства и технологий Великой Степи представили научную реконструкцию восьмого «Золотого человека», найденного в кургане Таскопа.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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