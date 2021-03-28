Реконструкция русла реки Есиль позволит избежать подтопления окраин столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о проводимых работах по реконструкции русла реки Есиль, передает МИА «Казинформ».

«Учитывая весеннюю паводковую ситуацию, проводим работы по реконструкции и расширению русла реки Есиль. А именно по углублению дна, укреплению берегов, возведению плотины. Реализация проекта позволит не только в текущий сезон обеспечить беспрепятственный пропуск воды, регулировать уровень воды в реке и обезопасить город в период паводков, но и обеспечит беспрепятственный пропуск воды и в последующие годы, а также будет способствовать развитию судоходства.

Кроме того, утвержден плановый график работы Астанинского водохранилища. С осени прошлого года министерством экологии, геологии и природных ресурсов ведутся строительно-монтажные работы по реконструкции защитной дамбы с устройством водосброса. Это позволит увеличить пропускную способность регулятора.

Также в городе задействованы и другие меры по противопаводковым мероприятиям: по очистке арычно-лотковых сетей, строительству ливневых канализаций и очистных сооружений, уборке и вывозу снега. В текущем зимнем сезоне было вывезено свыше 5 млн куб. м снега. По данным Казгидромета глубина замерзания почвы больше, чем за аналогичный период прошлого года, то есть риски подтопления выше. Учитывая погодные условия, поручил уделить особое внимание жилым массивам.

Для предупреждения и ликвидации последствий паводков подготовлены запасы инертных материалов. В постоянную готовность приведены органы гражданской защиты, коммунальные службы», - написал аким столицы.