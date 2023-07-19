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    Реконструкция двух котельных ведется в Семее

    19 Июля 2023, 10:15

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день для системного решения теплового дефицита в Семее ведется реконструкция двух котельных на 40 Гкал/час («Габбасова», «Центр»), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным акимата, также разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию еще трех котельных («103-103А», «35 квартал», «Зооветинститут») с увеличением на 94 Гкал/час

    «Вопросы теплообеспечения города поднял и Глава государства. На встрече с общественностью Касым-Жомарт Токаев отметил, что пора, наконец, решить эти проблемы. Совместно с Правительством мы начали работу по строительству современной ТЭЦ в Семее и модернизации инфраструктуры. Министерством энергетики принято решение о разработке ТЭО строительства ТЭЦ-3 в городе Семей», - сообщили в ведомстве.

    Также отмечается, что в рамках строительства новой ТЭЦ АО «Самрук-Энерго» подготовлено техническое задание на разработку ТЭО, с установленной тепловой мощностью 1200 Гкал/час и электрической - 360 МВт.

    Сообщается, что площадкой для строительства предварительно определены два участка в левобережной и правобережной части города, окончательное решение расположения ТЭЦ будет принято в ходе разработки ТЭО.

    Напомним, ранее появилась информация, что 38 проектов за 21 млрд тенге реализуется в области Абай для обеспечения население чистой питьевой водой.

    Также 194 семьи получат ключи своих квартир до конца года.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Отопительный сезон Семей ТЭЦ
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