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    Реконструировать и модернизировать водовод «Астрахань – Мангышлак» поручил Президент РК

    22 Апреля 2021, 13:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить реконструкцию и модернизацию водовода «Астрахань – Мангышлак», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня часть населения области и ряд крупных нефтедобывающих предприятий региона потребляют воду из магистрального водовода «Астрахань – Мангышлак». Его протяженность составляет более 1 тысячи километров, а изношенность на сегодня достигла уровня 80%. В этой связи возникает высокая вероятность ограничения подачи воды не только в Атырауской, но и в Мангистауской области, которая также питается от данного водовода», - сказал Глава государства.

    Президент отметил, что это застарелый вопрос, который волнует всех жителей. Поэтому пришло время его решить.

    «Поручаю Правительству и Фонду «Самрук-Казына» обеспечить реконструкцию и модернизацию водовода «Астрахань – Мангышлак», - поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, сегодня Президент страны Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Атырауской области.


    Автор:

    Президент Казахстана Атырауская область ЖКХ Акорда
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