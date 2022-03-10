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    Рекомендуемую цену дизтоплива для проведения посевной назвали в Минэнерго

    10 Марта 2022, 09:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О работе по поставке дизельного топлива для проведения весенне-полевых работ доложил министр энергетики Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил Болат Акчулаков, Минэнерго совместно с Министерством сельского хозяйства утвержден график закрепления областей за НПЗ (нефтеперерабатывающий завод) по поставке ДТ на весенне-полевых работы, в рамках которого потребность для СХТП утверждена в объеме 400,26 тысяч тонн.

    «Утвержденный график направлен на исполнение в адрес управлений сельского хозяйства акиматов областей от имени МСХ и в адрес ресурсодержателей от имени Минэнерго. Управления сельского хозяйства акиматов областей на своем уровне определяют операторов. Отгрузка дизельного топлива с НПЗ для СХТП осуществляется на приоритетной основе. При этом контроль и мониторинг отгрузок осуществляется на ежесуточной основе», - рассказал министр энергетики в ходе заседания Правительства.

    Также глава ведомства назвал рекомендуемую цену дизельного топлива для проведения весенне-полевых работ.

    «Что касается стоимости, то согласно поручению Главы государства, министерством были проведены консультации с основными ресурсодержателями, участвующими в поставке дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей, по итогам которых рекомендуемая цена дизельного топлива для проведения весенне-полевых работ 2022 года составляет 212 тысяч тенге за тонну или 176 тенге за литр (включая НДС). С учетом доставки и хранения прогнозная цена для СХТП ниже предельно утвержденных розничных цен, что в среднем дешевле на 15-30 %.

    Министр отметил, что компетенция законодательного утверждения удешевленных цен на дизельное топливо для СХТП у Минэнерго отсутствует.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство Минэнерго РК
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