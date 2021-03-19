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Рекомендации по празднованию Наурыз мейрамы дали казахстанцам

19 Марта 2021 13:08
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Рекомендации по празднованию Наурыз мейрамы дали казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет санитарно-эпидемиологического контроля рекомендует казахстанцам провести предстоящие праздничные выходные дни в узком семейном кругу, минимизировать все контакты, не организовывать и не посещать массовые мероприятия, а также места скопления людей. Об этом передает МИА «Казинформ».

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С учетом эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране рекомендуется все концерты, спектакли, выставки, состязания айтыскеров и другие праздничные мероприятия проводить в онлайн-формате.

В случае проведения мероприятий, разрешенных к проведению в традиционном формате согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК, необходимо обеспечить строгое соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований и исключение массового скопления населения.

Проведение тех или иных мероприятий зависит от зоны эпидемиологического риска, в которой находится регион на момент проведения мероприятия. Так, в «красной зоне» - запрещено проведение любых мероприятий, в «желтой зоне» - с заполняемостью не более 20%, в «зеленой зоне» - не более 30%.

Запрещены мероприятия, предусматривающие непосредственный контакт людей, в том числе – спортивные состязания (борьба, аударыспақ и др.);

Кроме того, во избежание пищевых отравлений запрещается приготовление и употребление пищевых продуктов в местах проведения мероприятий.

«Уважаемые казахстанцы! Разделите этот светлый праздник с самыми близкими, берегите себя и оставайтесь дома!», - призвали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.






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#Здравоохранение   #Безопасность   #Наурыз   #Общество   #Коронавирус в РК  
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