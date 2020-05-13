Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Рекомендации по поэтапному открытию границ внутри Шенгена представила Еврокомиссия

    13 Мая 2020, 18:52

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейская комиссия представила пакет руководящих принципов и рекомендаций, призванных помочь странам ЕС постепенно снять ограничения на поездки и позволить туристическому бизнесу возобновить свою работу после нескольких месяцев ограничений из-за коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «По мере того, как государствам-членам удается сократить распространение вируса, общие ограничения на свободное передвижение должны быть заменены более целенаправленными мерами», - отмечается в распространенном Европейской комиссией коммюнике в среду.

    Еврокомиссия предлагает поэтапный и скоординированный подход, который начинается с отмены ограничений между странами и регионами со схожей эпидемиологической ситуацией. Вся информация о пограничных контролях на внутренних границах стран ЕС размещена на сайте Европейской комиссии.

    Свои внешние границы государства ЕС откроют только на втором этапе. При принятии такого решения будут учитываться вероятность распространения коронавируса за пределы европейского сообщества и опасность его повторного завоза.

    На прошлой неделе Еврокомиссия предложила продлить на 30 дней до 15 июня ограничения на «необязательные поездки» в Шенгенскую зону.

    Кроме того, регулятор устанавливает общие критерии для безопасного и постепенного восстановления туристической деятельности, чтобы люди возобновили путешествия. Будут разработаны санитарные протоколы для гостиниц, пассажирских перевозчиков, заведений общественного питания, пляжей и других мест отдыха на открытом воздухе.


    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Туризм Евросоюз
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанские гостиницы заработали на туристах 102 млрд тенге в 2022 году
    Невероятно красивое видео сняли в Долине замков Айракты в Мангистау
    Разработка редких металлов, развитие морских портов: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Казахстан выиграл награду за лучшее мероприятие на туристской выставке в Южной Корее
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров