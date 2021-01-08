Рекомендации для СМИ в День тишины и День выборов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и общественного развития РК опубликовало рекомендации для СМИ в День тишины и День выборов.

Запрещается

Согласно Конституционному закону «О выборах в Республике Казахстан», в день выборов и предшествующий ему день любая предвыборная агитация запрещается.

Запрещено размещать какие-либо видеорепортажи, статьи, ролики о политических партиях, кандидатах, входящих в партийные списки, их доверенных лицах и работе предвыборных штабов.

Однако это касается не только прямого тиражирования информационных, аналитических и визуально-агитационных материалов о политических партиях и кандидатах. Важно избегать появления в видеосюжетах и статьях кадров с изображением агитационных баннеров, плакатов и листовок политических партий.

Не допускается выведение ранее размещенных материалов на главные страницы интернет-ресурсов.

За пять дней до дня голосования запрещено публиковать результаты опросов общественного мнения и другие исследования, связанные с выборами.

Целесообразно закрыть функцию комментирования под ранее размещенными материалами Интернет-ресурсов либо осуществлять постоянную модерацию для недопущения появления комментариев с призывами проголосовать за ту или иную политическую партию.

Запрещено в «День выборов» размещать бюллетени голосований.

Разрешается

Разрешается публиковать материалы касательно профессиональной деятельности кандидатов от политических партий без указания их партийной принадлежности.

Агитационные материалы, ранее размещенные в сети Интернет, могут сохраняться на прежних местах. Однако нельзя производить перепечатку и упоминать ранее проведенные опросы о предпочтениях избирателей.

Комментарии и интервью экспертов, общественных деятелей и т.д. могут содержать лишь общее мнение о роли выборов и важности голосования в целом без упоминания о политических партиях и кандидатах.

Печатные агитационные материалы, ранее вывешенные вне помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, могут сохраняться на прежних местах.

Национальные наблюдатели имеют право делать фото-, аудио- и видеозаписи, не мешая ходу голосования и подведению его итогов. Фото-, аудио- и видеозапись, равно как и само наблюдение, должно осуществляться таким образом, чтобы сохранялась конфиденциальность персональных данных, в том числе списка избирателей, заполненных бюллетеней и т.п. Фото- и видеозаписи должно производиться только с учетом защиты тайны голосования и персональных данных избирателей, и использование изображения граждан возможно после получения их согласия.

Только средства массовой информации имеют право освещения и транслирования хода выборов.