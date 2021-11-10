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    Рекомендации для экономического роста озвучил Асет Иргалиев

    10 Ноября 2021, 12:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев озвучил рекомендации для госорганов в части обеспечения экономического роста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил министр на заседании Правительства, центральным и местным исполнительным органам предлагается сконцентрироваться на следующих мерах:

    1. Обеспечение запланированных объемов реализации в агропромышленном комплексе и своевременного завершения сезона в строительной отрасли.

    2. Контроль над эффективной реализацией мероприятий Комплекса мер антиинфляционного реагирования.

    3. Вакцинация и ревакцинация населения, своевременное оказание мер государственной поддержки предпринимательства.

    4. Динамичный мониторинг по создаваемым рабочим местам в рамках мер государственной поддержки, увеличение доли постоянной занятости.

    5. Сохранение высоких темпов производства в реальном секторе и активное стимулирование вывода продукции на экспорт.

    «Реализация вышеприведенных мер позволит ускорить экономический рост в стране», - выразил уверенность А. Иргалиев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Нацбанк Казахстана Экономика Другие государственные органы Миннацэкономики Асет Иргалиев
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