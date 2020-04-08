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    Реки Восточного Казахстана освобождаются ото льда

    8 Апреля 2020, 11:12

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В связи с повышенным температурным фоном на реках области начался активный ледоход. Устойчивое ледяное покрытие раскалывается при мощном напоре воды. Иногда период весеннего схода льда сопровождается бурным течением с заторами и затоплением берегов. Чтобы избежать последствий, вызванных ледоходом, на реках ВКО ведется постоянный мониторинг местными исполнительными органами и спасателями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД.

    В районе Алтай тронулся лед на реке Бухтарма . Ледоход идет стабильно, без угрозы подтоплений, так как лед мелкий, тонкий и рыхлый, спокойно движущийся по руслу. Специалисты лед встречают на всех сложных участках и наблюдают за его прохождением. Если возникает угроза затора, принимают решение на проведение взрывных работ.

    В Катон-Карагайском районе в селе Аксу произошло скопление льда на реке Аксу, но затор прошел самостоятельно, русло очистилось без угрозы подтоплений. В настоящее время вскрывается река Бухтарма, в районе сел Коробиха и Сенное. Для наблюдения за вскрытием реки дополнительно направлены силы и средства оперативно-спасательного отряда из Усть-Каменогорска, сообщили в КЧС.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область Паводок
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