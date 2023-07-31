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    Река в ВКО окрасилась в молочный цвет: в отношении Казцинка начали проверку

    31 Июля 2023, 13:50

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Эксперты выяснили, что на рельеф местности пролилась пульпа и попала в реку Филиповка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов РК.

    27 июля в социальных сетях появилось видео, на кадрах которого видно загрязнение реки Филиповка в Восточно-Казахстанской области, в результате чего вода приобрела молочный оттенок.

    По данному факту осуществлен комиссионный выезд с участием представителей департамента экологии, рыбной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, акимата Риддера РГОК ТОО «Казцинк».

    «Загрязнение реки произошло в результате прорыва пульпопровода на хвостохранилище Риддерского горно-обогатительного комплекса ТОО «Казцинк», в результате которого на рельеф местности пролилась пульпа и попала в реку.

    Сотрудники департамента экологии отобрали пробы воды (500 метров выше источника и в 500 метрах ниже источника загрязнения), химический анализ которых в настоящее время определяется», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Для ликвидации дальнейшего загрязнения ТОО «Казцинк» провело работы по опорожнению пульпопроводов. Загрязненный земельный участок собран техникой и размещен на действующем хвостохранилище.

    «По данному факту департаментом экологии открыта внеплановая проверка в отношении ТОО «Казцинк».

    По результатам химических анализов и оценки экологического ущерба, нанесенного водному объекту и рыбным ресурсам, будет рассмотрен вопрос направления материалов проверки в органы полиции для возбуждения уголовного дела», - уточнили в министерстве.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Восточно-Казахстанская область Экология Видео Регионы Казахстана Минэкологии
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