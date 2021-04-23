Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Река Есиль вышла в пойму у Петропавловска

    23 Апреля 2021, 11:57

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области река Есиль продолжает подниматься, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», уровень воды растет в Кызылжарском районе. У села Новоникольское за сутки – плюс 45 см, у села Долматово – 69 см. В Петропавловске за сутки уровень воды возрос на 31 см. Местами фиксируется выход в пойму.

    В Есильском районе, у села Покровки, наблюдается пик половодья. Максимальный зафиксированный уровень - 1049 см.

    На Петропавловском водохранилище за сутки уровень вырос на 29 см и составляет 799 см. В Сергеевском водохранилище, напротив, вода уходит. За сутки – минус 12 см. Перелив через гребень плотины составляет 71 см.

    На гидропосту озера Большой Тарангул в селе Корнеевке продолжается подъём уровня воды. За сутки – плюс 1 см, до 369 см. Отмечаются закраины.

    На малых реках области Иманбурлык, Акканбурлык, Бабыкбурлык, Камысакты, Шарык, Муккыр, Шагалалы продолжается устойчивый спад уровня воды.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок
    Новости по теме
    Новости по теме
    Тела мужчины и женщины нашли в реке Нура в Карагандинской области
    В реке Урал обнаружено тело одного из утонувших братьев
    В Павлодаре спасатели нашли в реке тело пропавшего мужчины
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане