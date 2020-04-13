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      Северо-Казахстанская область

    Река Есиль выходит в пойму в Северном Казахстане

    13 Апреля 2020, 13:03

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские синоптики рассказали о гидрологической обстановке в регионе на утро 13 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На Сергеевском водохранилище наблюдается спад уровня воды. За последние сутки – на 19 см. Перелив через гребень плотины – 162 см. На Петропавловском водохранилище, напротив - подъем уровня воды.

    «В Петропавловске уровень воды приближается к критической отметке. На 8 часов утра фактический уровень составил 827 см – 88% от критической отметки. При уровне 940 см вода выйдет в пойму и на участок автодороги международного значения «Челябинск-Новосибирск», - сообщили в филиале РГП «Казгидромет».

    Выход в пойму наблюдается у села Покровки Есильского района. Уровень воды здесь повысился на 88 см и достиг 1060 см. Река выходит в пойму уже при отметке в 950 см.

    Поднимается главная водная артерия и возле села Новоникольское Кызылжарского района. В предыдущие годы там затопленным оказывался понтонный мост. В прошлом году возле населенного пункта построили новый мост.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок
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