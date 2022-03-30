Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Регулярные поставки офисной бумаги будут возобновлены в апреле-мае - ABDI

    30 Марта 2022, 14:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Регулярные поставки офисной бумаги будут возобновлены в апреле-мае. Об этом сообщили в магазине канцелярских товаров ABDI, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно последней информации, компания «Сильвамо Корпорейшн Рус» предпринимает оперативные действия по подготовке и запуску в промышленное производство в апреле 2022 года новых видов высококачественной бумажной продукции. Прогнозируется, что регулярные поставки офисной бумаги будут возобновлены в апреле-мае 2022 года. Возможность стабилизации и возврата цен на прежний уровень будет напрямую зависеть от состояния рынка офисной бумаги, активности спроса и достаточного предложения бумажной продукции», - прокомментировали в компании.

    В ABDI добавили, что пул поставщиков канцелярской продукции в компании на данный момент остается прежним, продукция поставляется на регулярной основе.

    «Дефицита/ограничения ассортимента по другим видам канцелярской продукции не ожидается, в частности компания ведет активную подготовку большого ассортимента канцелярской продукции для подготовки к школе «Back to school-2022».


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Промышленность Экономика Россия
    Новости по теме
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай