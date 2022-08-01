Регулярно менять пароли к услугам банкинга рекомендуют в МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай поделился рекомендациями касательно профилактики интернет-преступлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно статистике, более 90% населения страны, пользуются интернетом и не представляют своей повседневной жизни без интернета», - сказал Жандос Суюнбай на брифинге в МВД.

По его словам, находясь в Сети, важно помнить следующее:

- ни в коем случае не следовать так называемым «телефонным» инструкциям работников банков или правоохранительных органов об оформлении кредитов, продаже имущества и переводе своих денег на безопасные счета либо оформлении займов. Правоохранительные органы не проводят специальных операций по телефону.

- никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах и, тем более, коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимся сотрудниками банка, полиции и т.д.

- не доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам, и другим источникам. Без проверки не производить предоплату. Пробовать договориться об оплате после получения товара;

- не осуществлять переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем без прозрачного источника дохода;

- для установки приложений пользоваться только официальными источниками App Store, Play market и т.д.;

- не переходить по ссылкам, которые направляют якобы для оплаты либо содержатся в спам-рассылках от неизвестных контактов или в сплывающих окнах. Часто мошенники предлагают для оплаты перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой;

- регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, использовать 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками.

Кроме того, полицейский порекомендовал чаще проверять движение денег на своих счетах, устанавливать лицензионные антивирусные программы, использовать сложные логины и пароли, проверять безопасность соединений, устанавливать родительский контроль на гаджетах, не передавать конфиденциальные сведения, ограничить информацию о себе в интернете и быть аккуратнее в интернете с незнакомцами.



