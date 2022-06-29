Регулированием численности сайгаков займутся в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Если сейчас уральская популяция сайгаков насчитывает чуть более 800 тыс. голов, то регулированию подлежит около 10%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обоснование закончено, ученые говорят о том, что есть необходимость регулирования численности поголовья сайгаков. Это будет уральская популяция. Если сейчас уральская популяция насчитывает чуть более 800 тыс. голов, то регулированию подлежит около 10%, то есть это 80 тыс. голов», - сказал министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Глава Минэкологии добавил, что регулирование численности сайгаков направлено на поддержание популяции данного вида животных.

«Есть определенные нормы поголовья сайгаков. Регулирование необходимо, чтобы не было конфликта с сельскохозяйственными животными. На сегодня в ЗКО сайгаки заходят не только на пастбищные земли, но и на посевные площади», - отметил Сериккали Брекешев.

Ранее фермеры заявили о причинении вреда пастбищам из-за роста численности сайгаков в ЗКО.