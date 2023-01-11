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    Регулирование микрокредитных организаций будет продолжаться - Алихан Смаилов

    11 Января 2023, 12:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Будут ли ужесточать требования к микрофинансовым организациям, спросили Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом, регулирование микрокредитных организаций в этом году будет продолжаться - усиление регулирования микрокредитных организаций именно с точки зрения недопущения, чтобы наши граждане попадали в сложные жизненные ситуации. Это - и ограничение по выдаче микрокредитов гражданм, у которых низкие доходы, и ограничение по объемам обслуживания в рамках доходов граждан и другие ограничения для того, чтобы этот рынок был стабильным и позитивным», - прокомментировал Алихан Смаилов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства.

    Ранее председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова на заседании Правительства заявила, что проведены проверки микрофинансовых организаций, по результатам которых за несоблюдение регуляторных требований отозваны лицензии у 23 МФО.

    «Для ограничения выдачи потребительских кредитов неплатежеспособным заемщикам с 2020 года установлен коэффициент долговой нагрузки заемщиков на уровне 50% от совокупных доходов заемщика. Также введен запрет на выдачу займов гражданам с доходами ниже прожиточного минимума. В 2022 году коэффициент долговой нагрузки установлен в качестве пруденциального норматива с обязательным соблюдением банками и микрофинансовыми организациями», - проинформировала М. Абылкасымова.

    Как сообщалось ранее, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с принятием закона о банкротстве физических лиц.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Экономика Алихан Смаилов
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