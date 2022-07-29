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Регулирование численности сайгаков направлено на поддержание их популяции – министр экологии
29 Июля 2022 19:44

Регулирование численности сайгаков направлено на поддержание их популяции – министр экологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев заявил о том, что регулирование численности сайгаков направлено на поддержание их популяции. По его словам, уже в ближайшее время ведомство примет соответствующее решение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После критики Главы государства еще раз собрались с нашими учеными, с зоозащитниками, активистами. Еще раз пересмотрели данный вопрос. Ученые говорят о том, что необходимо глубже изучить ареал обитания сайгаков, пути миграции, определить оптимальную численность сайгаков на территории РК. Понятное дело, что популяция постоянно расти не может. Максимальная численность поголовья еще в 80-х годах составляла порядка 1 млн 200 тыс. голов. На сегодняшний день без учета мы имеем уже 318 тыс. голов. Мы уже сделали ту работу по сохранению и восстановлению этой популяции. Ученые говорят, что это очень хорошие и серьезные результаты», - сказал Сериккали Брекешев в эфире программы «3 вопроса».

По его словам, в первую очередь, эти мероприятия направлены на сохранение и поддержание популяции сайгаков.

«Чем больше численность поголовья, понятное дело, что у них идет внутренняя конкуренция внутри популяции за корм, за воду, за территорию, что, в свою очередь, ослабляет само животное. Если животное ослаблено, то оно подвержено заболеванию. Болезнь проходит с периодичностью 3-5 лет. Последний случай болезни зафиксирован в 2015 году. Тогда погибло 150 тыс. голов. Это практически 30% популяции. К осени будет не менее 1,5 млн голов. Этот вопрос необходимо более досконально изучить. Уже в ближайшее время примем соответствующее решение», - заверил Сериккали Брекешев.



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