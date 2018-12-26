Регистрация IMEI-кодов производится не для слежки за гражданами - МИК РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сбор ИИН для регистрации IMEI-кодов мобильных телефонов производится не для того, чтобы следить за гражданами. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Комитета телекоммуникаций МИК РК Виталий Ярошенко на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сбор ИИН не идет для того, чтобы поголовно следить за всеми гражданами. А для того, чтобы наоборот защитить этого гражданина. Потому что по ИИН идет привязка устройства и сим-карты к этому человеку. Это также косвенно помогает сотрудникам министерства внутренних дел найти телефон», - сказал Виталий Ярошенко, отвечая на вопросы журналистов.

В свою очередь начальник управления Департамента криминальной полиции МВД Нуржан Рахметуллаев сообщил, что в текущем году было похищено свыше 38 тыс сотовых телефонов.

«У нас со 100 зарегистрированных краж 23 приходится на долю сотовых телефонов. Сотовые телефоны легко воруются и реализуются. Если мы утвердим правила с первого января, то это облегчит нам работу, и мы не столкнемся с такой проблемой как кража мобильных телефонов. В этом году похищено свыше 38 тыс телефонов, из них только снято с учета 13 тыс. У нас есть база, где можно проверить телефон - похищен или нет», - пояснил Нуржан Рахметуллаев.