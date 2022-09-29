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    Регистрация уголовных дел в сфере экономики сократилась в Казахстане в шесть раз

    29 Сентября 2022, 13:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О сокращении регистрации уголовных дел в экономической сфере заявил Уполномоченный по правам предпринимателей Рустам Журсунов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как говорил Марк Твен, есть ложь, наглая ложь и статистика. От качества достоверных данных зависит не только общая картина, но и судьба каждого конкретного человека», - сказал Рустам Журсунов на встрече бизнеса с госорганами в Генпрокуратуре.

    По его словам, традиционно при оценке вовлечения бизнеса в уголовный процесс анализ проводится по 34 составам УК, которые изложены в восьмой главе.

    «Именно на них делается упор, и, соответственно, есть положительные результаты. В частности, с 2015 по 2020 год в шесть раз сократилась регистрация уголовных дел в сфере экономики», - добавил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Права человека Генпрокуратура Экономика
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