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    Регистрация кандидатов в президенты Ирана начнется 11 мая

    9 Мая 2021, 19:26

    ТЕГЕРАН. ИРНА-КАЗИНФОРМ - Регистрация кандидатов для борьбы за президентское кресло в Иране начнется 11 мая и продлится 4 дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

    Заместители глав трех ветвей, члены Высшего совета национальной безопасности и совета по определению политической целесообразности, глава центра духовных семинарий в Куме, директора госорганизаций, институтов и общественных неправительственных организаций, высшие командующие ВС, ректор Азадского университета, губернаторы и меры городов с населением более 2 млн человек могут баллотироваться в президенты Ирана.

    Недавно объявлены возрастные ограничения для кандидатов в президенты Ирана. Желающие принять участия в избирательной гонке не должны быть моложе 40 и старше 75 лет.

    Допущенные Советом стражей конституции Ирана кандидаты для участия в президентских выборах в стране будут объявлены 26-27 мая.

    Отмечается, что с 28 мая кандидатам разрешается вести предвыборную агитацию, которая продлится до 16 июня. 17 июня и в день выборов агитация будет запрещена.

    Согласно законам исламской республики, после регистрации желающие принять участия в избирательной гонке должны быть одобрены Советом стражей конституции Ирана. Заявки для внесения в список кандидатов будут приниматься до 15 мая.

    13-е президентские выборы, шестой тур выборов муниципальных советов городов и сел и первый промежуточный срок на 11-й тур парламентских выборов в Иране запланированы на 18 июня.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Иран
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