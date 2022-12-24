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    Регистрация кандидатов в депутаты закончилась в Казахстане

    24 Декабря 2022, 20:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане закончилась регистрация кандидатов в депутаты Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 24 декабря 2022 года Территориальными избирательными комиссиями регионов, городов республиканского значения и столицы зарегистрировано 66 кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. Подавали документы более 130 претендентов, конкуренция была более трех претендентов на одно место», - сказал на брифинге председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров.

    По его словам, в настоящее время конкуренция составляет 1,65 на каждый мандат.

    «Больше всего кандидатов зарегистрировано в Алматинской и Жамбылской областях – по пять кандидатов. 95,55 кандидатов – самовыдвиженцы, только три выдвинуты маслихатами. Средний возраст кандидатов – 51,8 года. Самому старшему 67 лет, самому молодому – 31 год. Сегодня с 18:00 все зарегистрированные кандидаты имеют право приступить к предвыборной агитации, которая продлится до 00:00 часов 15 января 2023 года», - добавил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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