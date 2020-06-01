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    Регистрация автомобилей из Армении: куда звонить столичным водителям

    1 Июня 2020, 20:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Колл-центр по вопросам регистрации автотранспорта ввезенного из Армении заработал в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

    Для разъяснения по всем вопросам, касающимся регистрации данного транспорта, в управлении административной полиции департамента полиции города Нур-Султана ежедневно с 09:00 до 18.00 часов работает колл-центр, куда можно обратиться по телефонам: 53-27-74,71-69-77, 53-22-70, 776-124-20-33, 777-717-00-05.

    Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 января 2020 года на расширенном заседании Правительства, отметил, что в стране есть проблема с автомобилями, ввезенными из стран Евразийского экономического союза, которые своевременно не поставлены на регистрационный учет. Глава государства поручил в разовом порядке обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран ЕАЭС для личного пользования.

    20 мая 2020 года Правительство РК приняло постановление о некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами РК отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения. Согласно постановлению Министерству внутренних дел до 1 сентября 2020 года необходимо принять меры по регистрации транспортных средств с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан Казахстана в уполномоченных органах Республики Армения и ввезенных в РК до 1 февраля 2020 года, с уплатой сбора за государственную регистрацию.

    Автор:

    Астана Транспорт Армения МВД РК
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