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    РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ПОРОГ ДЛЯ ПАРТИЙ БУДЕТ СНИЖЕН С 20 ДО 5 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

    16 Марта 2022, 11:44

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Политические партии Послание Президента РК-2022
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