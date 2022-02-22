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    Регионы с высокими рисками подтопления назвали в МЧС

    22 Февраля 2022, 11:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр по ЧС Юрий Ильин перечислил регионы с высокими рисками подтопления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Анализируя величину запасов воды в снеге, осеннего увлажнения почвы, глубину промерзания почвы, также учитывая наличие ледяной корки под снегом, определены паводкоопасные регионы. К регионам с высокими рисками относятся Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области», - сказал Юрий Ильин на заседании Правительства.

    К регионам со средними рисками, по его словам, относятся Актюбинская, Алматинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Павлодарская и Туркестанская области.

    «В случае резкого потепления, интенсивного снеготаяния, а также выпадения обильных осадков возможно осложнение паводковой ситуации в населенных пунктах данных регионов», - отметил министр.

    «После 1 марта РГП «Казгидромет» будет представлен точный прогноз, с учетом которого нами будут скорректирована группировка сил и средств Министерства, для своевременной переброски и при необходимости введены резервные группы», - заключил глава МЧС.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Паводок Регионы Казахстана МЧС
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