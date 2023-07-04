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    Регионы с высоким уровнем теневой экономики назвал Премьер-Министр РК

    4 Июля 2023, 14:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За последние два года четыре области демонстрируют слабую динамику роста количества занятых в МСБ. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние два года четыре области демонстрируют слабую динамику роста количества занятых в малом и среднем бизнесе. Это Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области. Хотя потенциал данных областей позволяет развивать малый и средний бизнес, увеличивать численность занятых в нем», - сказал Алихан Смаилов.

    Также, по словам главы Кабмина, в ряде регионов отмечается высокий уровень теневой экономики.

    «Это Алматинская, Атырауская, Карагандинская и Восточно-Казахстанская области, а также города Астана и Алматы. Выход из «тени» во многом зависит от доступности, удобства и комфорта ведения законного бизнеса. Нужно активизировать меры по сокращению теневой экономики. Имеется соответствующий Комплексный план, который должен быть четко исполнен. Только тогда мы сможем увидеть реальные результаты проведенной работы в данном направлении», - добавил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика
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