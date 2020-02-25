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    Регионы не полностью готовы к паводкам - МВД РК

    25 Февраля 2020, 10:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акиматы нескольких областей не выполняют мероприятия согласно Дорожной карте по предупреждению и устранению паводковых угроз. Об этом сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Реализуется Дорожная карта по предупреждению и устранению паводковых угроз, позволившая за три года снять угрозу подтопления в 437 и минимизировать риски в 287 населенных пунктах. Вместе с тем акиматами Западно-Казахстанской, Кызылординской областей на протяжении двух лет не реализуются запланированные мероприятия. В Павлодарской области в прошлом году финансирование не обеспечено вовсе. А в СКО выделено только на 37%. Поэтому говорить о полной готовности к паводковой ситуации текущего года пока не приходится», - сказал Ерлан Тургумбаев в ходе заседания Правительства.

    По его словам, не исполняются также запланированные мероприятия по переселению на безопасные участки жителей домов, находящихся в пределах водоохранных зон.

    «Сейчас эта работа проводится только в СКО и начата в Актюбинской области. Всего в таких местах расположены более 1700 сооружений и жилых домов. Наибольшее число - в Алматы, ВКО, ЗКО, Акмолинской и Кызылординской областях. Также в 2019 году остались нереализованными 36 мероприятий из 91 запланированного. В результате имеются высокие риски подтопления 33 населенных пунктов Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской и Туркестанской областей», - проинформировал министр.

    «В этой связи предлагается центральными и местными исполнительными органам изыскать средства для запланированных мероприятий, принять исчерпывающие меры по завершению в 2020 году Дорожной карты, продолжить работу по предупреждению и устранению паводковых угроз в рамках плана развития территорий», - добавил глава МВД.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Безопасность Паводок МВД РК
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