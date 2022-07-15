Регионы-лидеры по заболеваемости КВИ назвала глава Минздрава РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подъем заболеваемости начинается с мегаполисов страны. Об этом заявила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как и прежде, подъем заболеваемости начинается с мегаполисов страны - Алматы, Нур-Султана и Шымкента», - сказала Ажар Гиният.

По данным Минздрава, за последнюю неделю 70% заболевших приходится на Алматы (1107 случая или 43,2%) и Нур-Султан (576 случаев или 22,5%).

«Несмотря на подъем заболеваемости, уровень госпитализации больных остается низким. По состоянию на 15 июля текущего года, стационарную помощь по КВИ в республике оказывают 139 инфекционных больниц с мощностью 3 282 койко-места, госпитализированы 570 пациентов, занятость коек составляет 20%», - добавила Ажар Гиният.