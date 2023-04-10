Регионы-лидеры по сдаче огнестрельного оружия назвали в МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С сегодняшнего дня стартовала республиканская акция по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия. В Министерстве внутренних дел озвучили статистику по проделанной работе и назвали регионы-лидеры по сдаче оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава отдела по контролю за оборотом оружия Комитета административной полиции МВД РК Асылбек Идрисов отметил, что акция проводится регулярно с 2008 года. За 11 лет казахстанцы добровольно сдали более 56 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше 2 млн патронов к нарезному оружию.

«Предметов вооружения выкуплено на сумму около 1,9 млрд тенге. В прошлом году граждане добровольно сдали более 1 400 единиц огнестрельного оружия, свыше 10 тысяч патронов к нарезному оружию на общую сумму 89 млн тенге. Наибольшее количество огнестрельного оружия сдано в Туркестанской (237 единиц), Жамбылской (160 единиц), Восточно-Казахстанской (153 единицы), Кызылординской (116 единиц), Карагандинской (107 единиц), Акмолинской (105 единиц) и Алматинской (90 единиц) областях», - поделился на брифинге Асылбек Идрисов.

По его словам, эти меры позитивно повлияли на криминогенную ситуацию. За последние 5 лет число преступлений, совершенных с применением оружия, сократилось почти на половину.

О том, сколько могут получить астанчане за добровольную сдачу оружия, можно прочесть здесь.