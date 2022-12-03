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    Региональный стандарт кадрового обеспечения разработают в Актюбинской области

    3 Декабря 2022, 14:00

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В университете имени Кудайбергена Жубанова состоялось открытие форсайт-школы проекта «Мамандығым-болашағым», вошедшего в программу повышения доходов населения до 2025 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В онлайн формате выступил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, отметивший важность проведения форсайт-исследований кадровой потребности региона в ближайшие 5 лет, разработки атласа профессий по специальностям в каждом регионе.

    Он также остановился на необходимости связи региональной системы подготовки кадров с местным спросом, развитии науки в университете, привлечении молодежи в науку, интернационализации высшего образования, формировании цифровой экосистемы.

    Ректор вуза Лаура Карабасова отметила, что реализация проекта очень важна для актюбинского региона и университета, в котором ежегодно выпускается несколько тысяч молодых специалистов.

    В рамках проекта «Мамандығым-болашағым» будет разработан региональный стандарт кадрового обеспечения Актюбинской области. В качестве местного проектного офиса, разрабатывающего региональный стандарт опережающего кадрового обеспечения Актюбинской области, определен университет имени К.Жубанова.

    В течение 6 дней университет при поддержке проектного офиса Министерства науки и высшего образования будет обучать участников форсайт-школы.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Миннауки и высшего образования РК
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