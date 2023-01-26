Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Региональный IT-хаб откроют в ВКО

    26 Января 2023, 01:53

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Акиматом Восточно-Казахстанской области совместно с Astana Hub и ВКТУ им. Д. Серикбаева прорабатывается вопрос открытия регионального IT-хаба. Накануне было подписано соглашение по запуску курса технологического предпринимательства «Startup academy», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

    Молодые восточноказахстанцы теперь имеют возможность обучиться основам IT-бизнеса, не покидая пределы региона.

    «Это очень перспективное начинание для развития IT-сферы нашей области. Мы все знаем, что Президент Касым-Жомарт Токаев дал задание о подготовке 100 тысяч специалистов. И здесь консолидация университета и IT-хаба, при поддержке местных исполнительных органов, для ребят дает хорошую возможность получить образование в сфере IT и развивать ее», - считает Сауле Рахметуллина, ректор ВКТУ им. Д. Серикбаева.

    По словам управляющего директора «Astana Hub» Алины Абдрахмановой, главная цель курса – это показать, как от идеи можно дойти до стартапа.

    «Популяризация IT-направления, развитие технологического предпринимательства, продвижение образовательных программ, бизнес-инкубационных программ нужно для того, чтобы стартаперы из Усть-Каменогорска могли выходить не только на республиканский, но и на международный уровень, как в плане вывода на рынок продуктов, так и в плане привлечения инвестиций», - сказала управляющий директор «Astana Hub» Алина Абдрахманова.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Восточно-Казахстанская область Образование
    Новости по теме
    Новости по теме
    Озвучен топ-три вузов, куда поступают набравшие высокие баллы на ЕНТ
    Министр прокомментировал ротацию в сфере образования
    Развивающий центр для особенных детей открыли в Атырауской области
    Меморандум по подготовке кадров в сфере атомной энергии намерены подписать РК и Венгрия
    Популярное
    1 За 1,5 млн тенге продали новорожденную девочку акушерки в Таразе
    2 Айсберг размером с Лондон откололся в Антарктиде
    3 Казахстан завоевал второе «золото» ЧА-2023 по боксу до 22 лет
    4 ЦИК зарегистрировала новоизбранных депутатов Сената Парламента РК
    5 Девять медалей завоевала женская сборная Казахстана на ЧА-2023 до 22 лет по боксу
    Новости партнеров