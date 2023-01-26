Региональный IT-хаб откроют в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Акиматом Восточно-Казахстанской области совместно с Astana Hub и ВКТУ им. Д. Серикбаева прорабатывается вопрос открытия регионального IT-хаба. Накануне было подписано соглашение по запуску курса технологического предпринимательства «Startup academy», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Молодые восточноказахстанцы теперь имеют возможность обучиться основам IT-бизнеса, не покидая пределы региона.

«Это очень перспективное начинание для развития IT-сферы нашей области. Мы все знаем, что Президент Касым-Жомарт Токаев дал задание о подготовке 100 тысяч специалистов. И здесь консолидация университета и IT-хаба, при поддержке местных исполнительных органов, для ребят дает хорошую возможность получить образование в сфере IT и развивать ее», - считает Сауле Рахметуллина, ректор ВКТУ им. Д. Серикбаева.

По словам управляющего директора «Astana Hub» Алины Абдрахмановой, главная цель курса – это показать, как от идеи можно дойти до стартапа.

«Популяризация IT-направления, развитие технологического предпринимательства, продвижение образовательных программ, бизнес-инкубационных программ нужно для того, чтобы стартаперы из Усть-Каменогорска могли выходить не только на республиканский, но и на международный уровень, как в плане вывода на рынок продуктов, так и в плане привлечения инвестиций», - сказала управляющий директор «Astana Hub» Алина Абдрахманова.