Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 449.33 eur/kzt 490.22

    rub/kzt 5.17 cny/kzt 61.97
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Региональный Центр ООН по целям устойчивого развития будет создан в Алматы

    23 Июня 2023, 17:27

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В настоящее время ведется работа по созданию в Алматы регионального Центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Об этом заявил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании парламентской комиссии по мониторингу реализации ЦУР, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В июле 2022 года в городе Нью-Йорк на Политическом Форуме высокого уровня Казахстан представил свой второй Добровольный национальный обзор. Обзор отразил основные достижения, вызовы и возникающие проблемы, а также извлеченные уроки. В рамках обзора был представлен глубокий анализ по 5 приоритетным для страны целям, как ЦУР 1 «Ликвидация нищеты», ЦУР 3 «Хорошее здоровье и благополучие», ЦУР 4 «Качественное образование», ЦУР 6 «Чистая вода и санитария» и ЦУР 8 «Достойная работа и экономический рост», - сказал Алибек Куантыров.

    Данные цели, по словам министра, были определены в ходе проведения опроса во всех регионах страны, где приняли участие представители госорганов, гражданского общества и международных организаций.

    «Представителями международного сообщества и участниками Форума была дана высокая оценка процессу достижения Целей устойчивого развития в Казахстане. В июне текущего года в рамках Международного форума Астана проведена специальная сессия по ЦУР «Полпути пройдено, но все еще отстаем: оценка промежуточных итогов повестки 2030». На сессии обсуждались дальнейшие шаги реализации ЦУР в мире, вопросы финансирования развития», - добавил Алибек Куантыров.

    Ранее сообщалось, что Казахстан занял 66 место в рейтинге мирового прогресса.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ООН Алматы Миннацэкономики
    Новости по теме
    Новости по теме
    Перевод ТЭЦ-2 Алматы на газ: акимат выкупит более 600 участков для строительства газопровода
    Певец Торегали Тореали получил еще одно наказание
    Три автобусных маршрута изменят схему движения в Алматы
    В преддверии международного фестиваля «Азия Дауысы» в Алматы проходит пикник
    Популярное
    1 Ужесточить наказание за незаконное участие в предпринимательской деятельности могут в РК
    2 Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области
    3 Молоко в землю: видео прокомментировали в акимате СКО
    4 Какие проблемы предстоит решить новому акиму Петропавловска
    5 Тарифы на воду завышали в 2-3 раза в ЗКО: прокуратура защитила права потребителей