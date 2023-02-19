Региональный атлас профессий создадут в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области планируют создать региональный атлас профессий с учетом экономической специфики. С 20 февраля эксперты начнут исследовательскую работу. Об этом сообщил министр науки Саясат Нурбек в субботу в ходе совещания в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сформируем атлас профессий с учетом экономической специфики региона. Будем неделю обучать группу экспертов, которая эту карту будут в дальнейшем разрабатывать. Просьба к актюбинским предприятиям - активно участвовать в этом деле», - сказал министр науки.

По словам министра, планируется исследовать социально-экономическое положение региона, в том числе проблемы села. На базе исследований будут открываться необходимые региону специальности в вузах.

Исследовательскую работу планируется завершить в этом году, немаловажное значение будет иметь потребность в кадрах, имеющаяся в предприятиях региона.

«Очевидно, что эта инициатива позволит усилить научное и академическое развитие нашего региона, внедрить передовой научный опыт и дать нашей молодежи возможность учиться у себя дома в соответствии с мировыми стандартами. Подготовка востребованных кадров для нашего региона остается приоритетным направлением, эту проблему мы намерены решать в рамках проекта «Мамандығым – болашағым» по формированию регионального атласа «Жаңа мамандықтар» совместно с местными промышленными предприятиями», - добавил аким области Ералы Тугжанов.

