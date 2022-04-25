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    Региональные стандарты поверхностны и ориентируются только на количественные показатели - депутат

    25 Апреля 2022, 13:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По словам заместителя председателя Мажилиса Парламента РК Павла Казанцева, региональные стандарты учитывают только наличие объекта инфраструктуры, а о качестве не сказано ни слова и это ключевая проблема и боль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Действующие региональные стандарты очень поверхностны и они ориентируются только на количественные показатели», - сказал заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Павел Казанцев на правительственном часе по вопросам реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі».

    Депутат привел конкретные примеры.

    «В одном поселке фельдшерский пункт расположен в трехкомнатном саманном доме. Люди получают системы сидя. Соответственно и дом сам по себе арендован. Но по действующим стандартам поселок обеспечен фельдшерско-акушерским пунктом», - сообщил Павел Казанцев.

    Такие же примеры, по его словам, есть и в школах.

    «Состояние объекта должно быть частью стандарта, поэтому стандарт должен содержать помимо инфраструктурных моментов, экономические и социальные параметры иначе у нас получается чистой воды формализм», - подчеркнул Павел Казанцев.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане насчитывается 6 293 сельских населенных пунктов.

    «На 1 января 2022 года в республике насчитывается 6 293 сельских населенных пунктов, в которых проживает 7 769,8 сельских жителей», - сказал министр национальной экономики Алибек Куантыров.

    По данным ведомства, 4 429 сел имеют доступ к централизованному водоснабжению, 5 535 сел имеют асфальтированные дороги до райцентра, 3 738 сел – объекты культуры, 4 553 села – объекты образования, 5 195 сел – объекты здравоохранения, 4 023 села – объекты спорта.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Инфраструктурные проекты Мажилис Минздрав РК Здравоохранение Ауыл – Ел бесігі
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