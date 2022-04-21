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    Региональные системы управления отходами предложил создать сенатор

    21 Апреля 2022, 12:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Султан Дюсембинов предложил внедрять новые меры по борьбе со свалками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Депутат предлагает направить деньги на создание региональной системы управления отходами потребления. Созданная, таким образом, полноценная отрасль, по его мнению, послужит плюсом к улучшению экологии, а также приносила бы и ощутимый финансовый доход.

    «Предлагаем принять комплексные меры по управлению промышленными отходами и отходами потребления, определить источники финансирования по реализации данных мер. Важно провести анализ государственной отчётности по коммунальным отходам и разработать мероприятия по повышению её качества. Также необходимо рассмотреть вопрос по пилотному проекту для создания и дальнейшего развития региональной системы обращения с коммунальными отходами, определив способы финансирования и обеспечив организационные мероприятия по его запуску. Кроме того, следует оказать содействие в реализации предлагаемого Всемирным банком проекта «Комплексная цифровая SMART-система управления коммунальными отходами Алматинской агломерации», - сказал Султан Дюсембинов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

    Сенатор также отметил, что объем коммунальных отходов растёт с каждым годом, а система управления такими отходами отсутствует. Мусорные полигоны не способствуют развитию населённых пунктов и снижают качество жизни граждан, ухудшая экологию, а иногда и создавая серьёзную опасность для здоровья людей. А ещё горы мусора – это и упущенные выгоды.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экология Сенат Общество
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