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    Региональные операторы реализовывали социальный уголь не по назначению – Марат Карабаев

    11 Апреля 2023, 10:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В самый пик отопительного сезона имелись факты оттока социального угля с точек реализации. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях подготовки к предстоящему отопительному периоду 2023 - 2024 годов министерством разработан и направлен местным исполнительным органам план мероприятий по обеспечению углем бюджетных организаций и населения с указанием сроков исполнения», - сказал Марат Карабаев.

    Глава ММИР отметил, что в целях исключения нехватки коммунально-бытового угля в предстоящий отопительный период министерством принимаются превентивные меры, направленные на ограничение вывоза угля автотранспортом (сроком на 6 месяцев) и железнодорожным транспортом, за исключением угледобывающих предприятий.

    «Опыт прошлого периода показал, что в самый пик отопительного сезона имелись факты оттока социального угля с точек реализации», - подчеркнул Марат Карабаев.

    Так, согласно озвученным данным, в 5 регионах страны (Северо-Казахстанской, Жамбылской,

    Туркестанской, Кызылординской и Алматинской областей) отток составил порядка 400 тысяч тонн угля.

    «Из-за отсутствия контроля со стороны акиматов ряд региональных операторов начал реализовывать социальный уголь не по назначению, то есть субъектам бизнеса - цементным, кирпичным заводам и тепличным хозяйствам», - добавил Марат Карабаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК МИИР РК Отопительный сезон Уголь
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