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    Региональные карты занятости предложил создать Президент РК

    22 Октября 2020, 12:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Принятие антикризисных мер в этом году помогло сохранить неплохие темпы создания рабочих мест. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопросы внутренней миграции во многом зависит от ситуации на рынке труда. Управляемые процессы создания рабочих мест за счет реализации трудоемких государственных программ помогают решить проблемы занятости, особенно в периоды кризиса. Принятие антикризисных мер в этом году в целом помогло нам сохранить неплохие темпы создания рабочих мест. Но для расширения занятости населения этого пока недостаточно. Чтобы ежегодно генерировать необходимое количество рабочих мест, следует создавать региональные карты занятости. Правительству предстоит обеспечить актуализацию индикаторов по рабочим местам во всех госпрограммах и внедрить соответствующую систему статистического учета», - заявил К. Токаев в ходе четвертого заседания Нацсовета общественного доверия.

    Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные мероприятия оказали негативные влияния на ситуацию на рынке труда.

    «В частности, есть риски увольнений, возникновения задолженности по заработной плате. Одна из действенных мер урегулирования ситуации - повышение эффективности государственного контроля. Сохранение жизни и здоровья работников, обеспечение безопасных условий труда являются приоритетным направлением для любого государства», - добавил Глава государства.

    «На крупных предприятиях страны необходимо активно внедрять проект «Народный контроль». Его суть заключается в контроле безопасности и охраны труда со стороны бывших работников, в том числе получивших производственные травмы», - отметил Президент.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Занятость Нацсовет
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