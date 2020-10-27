Региональные карты создания рабочих мест предлагает разработать Минтруда РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимо ежегодно создавать 600 тыс. рабочих мест в целом по экономике. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ

«Необходимо ежегодно создавать 600 тыс. рабочих мест в целом по экономике. Для этого возникает необходимость разработки региональной карты создания рабочих мест, как компонент программ развития территорий с включением всех проектов госпрограммы и крупных частных инвестиционных проектов», - сказал Биржан Нурымбетов.

Министр добавил, что, в свою очередь, это потребует актуализации индикаторов по рабочим местам во всех госпрограммах и повышения ответственности администраторов бюджетных программ.

Ранее он сообщил, что за 9 месяцев 2020 года в госпрограмме «Еңбек» приняли участие 494 тыс. человек, из них 190 тыс. сразу оказана помощь в трудоустройстве, а для 304 тыс. человек реализованы активные меры занятости.