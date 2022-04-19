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    Региональные карты потребностей в специалистах создадут в Казахстане

    19 Апреля 2022, 11:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях подготовки кадров планируется создать региональные карты потребностей в специалистах. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях подготовки кадров планируется создать региональные карты потребностей в специалистах, организовать шефство предприятий над колледжами. В школах должна вестись ранняя профориентация. Колледжи и вузы должны стать «центром притяжения» для молодежи, работодателей, инвесторов и предлагать не только традиционные, но и краткосрочные программы обучения», - сказал Алихан Смаилов

    Как отметил глава Кабмина, мировой опыт показывает, что качество подготовки кадров обеспечивается за счет четкого разделения зоны ответственности между государством, предприятиями и учебными заведениями.

    «Поэтому акиматам необходимо принять меры по внедрению эффективных форм партнерства колледжей с предприятиями. Это шефство, а также дуальное обучение. Для опережающей подготовки специалистов также следует использовать Атлас новых профессий. Он должен содержать долгосрочный прогноз будущих профессий и регулярно актуализироваться. Самое главное – выпускники колледжей и университетов должны быть востребованы на рынке труда. Подготовка кадров должна основываться как на текущем спросе в специалистах, так и на прогнозных данных рынка труда», - пояснил Алихан Смаилов.

    Было отмечено, что все эти задачи должны быть учтены в Концепции развития образования до 2025 годы.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Образование Занятость Алихан Смаилов
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