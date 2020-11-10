Региональные центры по контролю над заболеваниями предложил создать странам ШОС Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил государствам-членам ШОС создать региональные центры по контролю над заболеваниями и биобезопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан считает принципиально важным, чтобы общие усилия были направлены на достижение благородной цели - «всё для людей». В этом вижу гарантию укрепления нашего коллективного иммунитета перед лицом пандемии и других глобальных вызовов», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита ШОС.

По словам Главы государства, ШОС оказалась на высоте в плане координации усилий по преодолению негативных последствий пандемии.

«Понятная для всех наших народов пословица «Друг познается в беде» наиболее точно отражает дух сотрудничества государств-членов ШОС в ходе обострения этой разрушительной эпидемии. Взаимная гуманитарная помощь и направление специалистов-эпидемиологов помогли стабилизировать ситуацию в наших странах. Казахстан выражает благодарность соответствующим странам, включая Россию и Китай, за активное и продуктивное сотрудничество по данной глобальной проблеме», - отметил К. Токаев.

«В то же время мы все хорошо понимаем, что предстоит длительная борьба против пандемии, ее влияния как на здоровье наших граждан, так и на экономику государств-членов ШОС. Есть все основания полагать, что утверждение на сегодняшнем заседании комплексного плана совместных действий по противодействию угрозам эпидемии - это коллективный ответ на вызовы времени. Важной считаем нашу инициативу о создании под эгидой ВОЗ сети региональных центров по контролю над заболеваниями и биобезопасности», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

«По данным ООН, спад мировой экономики по итогам 2020 года достигнет 4,4%. Международные туристские потоки сократятся почти на 70%, потоки прямых инвестиций обвалятся до 40%. В этих условиях мы должны найти эффективное решение наиболее актуального вопроса - как нам адаптировать ШОС к сложным реалиям во имя интересов наших граждан. Уверен, шанхайский дух, а также солидный опыт совместного поиска консолидированных ответов на вызовы современности в конечном счете позволят решить эту задачу», - заявил Президент.

Напомним, в ходе саммита Президент Казахстана призвал страны Шанхайской организации сотрудничества поддержать создание международного агентства по биологической безопасности.



