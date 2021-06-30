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    Региональную жилищную программу запустят для жамбылской молодежи

    30 Июня 2021, 19:42

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проект жилищной программы «Әулиеата жастары» был представлен главе региона Бердибеку Сапарбаеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акима Жамбылской области, в прошлом году программа по развитию молодежной политики на 2021 - 2025 годы «Әулиеата жастары» была запущена по инициативе главы региона. При создании программы учитывался опыт других областей, где был положительный результат.

    «Одна из основных проблем среди молодежи - отсутствие собственного жилья, - отметили в ведомстве. - Для решения этой проблемы несколько учреждений области взялись за разработку программы по распределению жилищных кредитов. Планируется, что первоначальный объем финансирования составит два миллиарда тенге. Кредиты будут выдаваться в размере до 13 миллионов тенге с процентной ставкой в 5%. На первом этапе реализации программы будет охвачено 200 человек. Прием заявлений и документов осуществляется через электронную цифровую подпись. Возраст участников проекта не должен превышать 35 лет», - поясняют в пресс-службе акима Жамбылской области.

    Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что со специалистами финансовой сферы необходимо обсудить возможность снижения процентной ставки. Также аким области отметил, что нужно максимально упростить и облегчить процесс оформления кредитов для молодежи.

    «Нужно воспринимать эту программу как пилотный проект. Если он даст положительные результаты, то будем продолжать его в дальнейшем. Руководство области будет всячески поддерживать этот проект», - сказал глава региона.

    В регионе насчитывается около 31 тысячи вкладчиков банков из числа молодежи. Общий размер их вкладов составляет 10 миллиардов тенге. Бердибек Сапарбаев поручил ответственным специалистам рассмотреть пути введения в оборот вкладов молодежи на депозитах «Отбасы банк», а также ускорить процесс обеспечения молодежи собственным жильем.

    «Необходимо устранить все недочеты в проекте «Әулиеата жастары» и представить свои предложения. После чего, мы дадим этот проект на рассмотрение в областной маслихат. Если его поддержат, то из областного бюджета выделят необходимые средства и будет начата работа. Молодежь - будущее государства. Чтобы они могли спокойно получать образование и работать, нужно решить в первую очередь вопрос с жильем. Только тогда можно ждать от молодежи плодотворной работы на благо государства», - заключил Бердибек Сапарбаев.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Банки Жамбылская область Акимат Жилье Регионы Общество Молодежь
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