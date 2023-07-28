Региональная политика Касым-Жомарта Токаева: постановка стратегических задач и личный контроль исполнения

Несмотря на то, что внешняя политика лучше освещается СМИ и привлекает внимание, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводит системную политику регионального развития внутри страны. За год Президент республики лично посетил более половины областей, принял в Акорде руководителей практически всех областей и городов республиканского значения и устроил жесткое совещание по социально-экономическим проблемам столицы.

В конце 2022 года Касым-Жомарт Токаев провел встречи с общественностью городов Алматы, Шымкент, Атырауской, Мангистауской, Жетысуской, Алматинской, Павлодарской, Карагандинской, Туркестанской, Абайской областей, где акцентировал внимание на главных проблемах этих регионов и дал поручения акимам.

Так, к примеру, в Алматы Президент РК сконцентрировался на актуальных для мегаполиса нерешенных вопросах по водоснабжению, работе общественного транспорта, снижению дефицита жилья, мест в школьных и дошкольных образовательных учреждениях, неблагоприятной экологической ситуации, необходимости усиления общественной безопасности, поддержке граждан с инвалидностью. Глава государства дал акиму города ряд поручений, исполнение которых будет способствовать дальнейшему развитию Алматы и повышению качества жизни жителей.

В Шымкенте Касым-Жомарт Токаев говорил о необходимости модернизации транспортно-логистической, инженерной и социальной инфраструктуры и других важных вопросах. Президент обозначил акиму города целый ряд направлений, по которым местной администрации необходимо усилить работу.

В Мангистауской области руководству региона Президентом был поставлен ряд стратегических задач: развитие потенциала города-порта Актау с созданием контейнерного и транспортно-логистического хабов; превращение Актау в один из главных центров туризма страны с запуском специальной программы модернизации жилья и улучшением архитектурного облика города.

В новообразованных областях - Жетысуской, Алматинской и Абайской Глава государства указал на необходимость реализации потенциала неиспользуемых сельскохозяйственных земель, развития обрабатывающей промышленности, экотуризма, решения инфраструктурных и экологических проблем.

Стоит отметить также и достаточно высокую частоту встреч Президента с главами регионов Казахстана в Акорде. Так, с начала 2023 года Касым-Жомарт Токаев заслушал в Астане доклады акимов следующих областей: Алматинской - Марата Султангазиева, ВКО - Даниала Ахметова, Жетысу - Бейбита Исабаева, Актюбинской - Ералы Тугжанова, Акмолинской - Ермека Маржикпаева, Мангистауской - Нурлана Ногаева, Туркестанской - Дархана Сатыбалды, Северо-Казахстанской - Айдарбека Сапарова, Карагандинской - Ермаганбета Булекпаева.

Что касается городов республиканского значения, то аким города Шымкента Мурат Айтенов также в этом году встречался с Касым-Жомартом Токаевым в Акорде, где получил ряд поручений по решению социальных вопросов, повышению качества жизни жителей. Руководитель крупнейшего города Алматы Ерболат Досаев за этот период дважды отчитывался перед Президентом о развитии мегаполиса и исполнении данных ранее поручений. Аким столицы Женис Касымбек с начала года докладывался Главе государства о ситуации в столице целых четыре раза.

Важным моментом, демонстрирующим принцип личного контроля Президента за исполнением поручений, стало состоявшееся в июле этого года совещание по вопросам развития столицы под председательством Главы государства и с участием помимо городских властей представителей казахстанского кабмина. На этот раз Касым-Жомарт Токаев был предельно суров, поскольку накопившиеся за многие годы проблемы в главном городе страны чиновники решают с очень низким КПД.

По мнению Президента, Астана во многих вопросах, в том числе и по уровню жизни, является ориентиром для других городов страны.

«Городская социальная инфраструктура испытывает серьезную нагрузку. Многие проблемы не решаются годами, и жители знают об этом. Поэтому и правительство, и акимат должны приложить все усилия для их разрешения, в том числе с привлечением представителей общественности», - отметил Глава государства.

Он обозначил приоритетные направления дальнейшего развития Астаны: обеспечение надежного теплоснабжения столицы, решение вопросов водообеспечения, упорядочение строительства жилья, принятие действенных мер для формирования единого архитектурного облика города, обеспечение неуклонного повышения качества жизни жителей мегаполиса.

«Надо говорить откровенно, что ключевые проблемы Астаны вызваны неправильным планированием ее развития, вернее, полным отсутствием такового. Причиной подобного плачевного результата стала либо вопиющая некомпетентность, либо корыстные побуждения ответственных руководителей», - сказал Президент.

Он также подверг критике работу акима Астаны по исполнению поручения провести анализ руководящего состава городских коммунальных предприятий, многие из которых возглавляют люди, не имеющие соответствующего образования и опыта.

«В столице ТЭЦ возглавляет юрист, РЭК – оценщик, теплотранзит – агроном, горводоканал – зоотехник. Глубоко убежден, что каждый должен заниматься тем делом, в котором является профессионалом. В противном случае результаты работы будут соответствующие. Вследствие недальновидности и бездействия местных властей сегодня мы вынуждены в «пожарном» режиме строить новые теплоисточники, водоводы, очистные сооружения», – подчеркнул Президент Токаев.

Он также заострил внимание на низких темпах строительства инфраструктурных объектов в столице, работе общественного транспорта, загруженности дорог, реализации проекта LRT и др.

Совещание в Астане кроме очевидного плюса, заключающегося в неизбежном ускорении и повышении качества работ по улучшению жизни в столице, должно послужить хорошим примером для руководителей других крупных городов и регионов Казахстана. Президент в очередной раз, так же, как и во время своих прошлогодних встреч с общественностью ряда регионов, продемонстрировал, что прекрасно осведомлен о том, что происходит на местах, и готов в любой момент вмешаться, подключить профильные центральные ведомства и показать, как и в каких направлениях нужно работать, а потом еще и жестко спросить в случае неэффективного исполнения задач и поручений.

В копилку плюсов региональной политики Главы государства стоит также записать и принятое им в начале прошлого года решение обязать руководителей регионов на системной основе вести диалог с жителями и общественностью. С этой целью Президентом РК 3 марта 2022 года был подписан Указ «О проведении встреч акимов с населением», в котором главам областей, городов республиканского значения и столицы предписывается проводить встречи с гражданами, в ходе которых информировать об основных направлениях нового курса модернизации Казахстана с акцентом на социальные вопросы, волнующие население, и разъяснять пути и сроки их решения.

Это нововведение позволило казахстанцам на местах напрямую поднимать актуальные вопросы лично перед руководством региона и сразу же получать ответы, минуя канцелярскую бюрократию.

Теперь каждый аким находится в буквальном смысле под колпаком у регионального актива, с которым обязан встречаться несколько раз в месяц. Например, каждый аким области или республиканского города/столицы обязан проводить встречи с населением административных единиц своего региона не менее одного раза в квартал. Благодаря этому шанс быть услышанным региональными чиновниками есть практически у каждого гражданина.