Региональная экспансия Казахстана: курс на «озеленение»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 11 ноября 2022 года в ходе своего выступления на саммите Организации тюркских государств в Самарканде Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность развития «зеленой» экономики и предложил создать Совет тюркских зеленых финансов на базе Центра зеленых финансов Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) с возложением на него обязанностей Секретариата совета, передает МИА «Казинформ».

В этой инициативе сходятся два важнейших направления работы.

С одной стороны, активная позиция Казахстана на международной арене, укрепление центрально-азиатского сотрудничества, тюркская экономическая интеграция играет в этих процессах особенно важную роль.

С другой стороны, это последовательная работа МФЦА по развитию «зеленых» финансов, обладающих огромным потенциалом. Как отмечал Президент, за последние семь лет мировые страны потратили свыше 2,5 триллиона долларов на «зеленые» облигации, стремительно расширяющих влияние в Казахстане и регионе.

Фундаментальные вопросы

Развитие «зеленых» финансов было одной из приоритетных задач с первых дней работы МФЦА. Работу предстояло начинать с нуля, первоочередным вопросом было создание нормативно-правовой базы.

Силами МФЦА за четыре с половиной года, прошедших с момента его запуска, в Казахстане была отстроена вся необходимая инфраструктура для развития «зеленого» финансирования.

При участии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) принята Концепция «зеленой» финансовой системы для Казахстана. В ее исполнение МФЦА принял специальную стратегию. Биржа МФЦА AIX (Astana International Exchange) разработала правила выпуска «зеленых» облигаций. Пионером среди «зеленых» эмитентов на AIX стал фонд «Даму», в 2020 году выпустивший «зеленые» купонные облигации на сумму 200 млн тенге в рамках соглашения с ПРООН.

Следующий этап – национальное законодательство. Центром «зеленых» финансов были инициированы изменения в Экологический и Предпринимательский кодексы РК, которые дали законодательное определение терминов «зеленые проекты», «зеленая таксономия» и «инструменты зеленого финансирования». Кроме того, в кодексы были включены меры экономического стимулирования бизнеса к использованию «зеленых» инструментов.

На данный момент Центр «зеленых» финансов зарекомендовал себя в качестве странового центра компетенций в вопросах формирования климатической повестки, разработки стратегических и регуляторных документов, стандартов, принципов, таксономий и пороговых значений, привлечения ESG-инвестиций, подготовки специалистов.

Трансграничное сотрудничество

С учетом накопленного опыта в рамках страны и высокого спроса на «зеленую» методологию в регионе выход ЦЗФ на международный уровень был вопросом времени.

В ноябре 2021 года на VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств Президент РК выступил с предложением по развитию рынка «зеленого» капитала с использованием площадки МФЦА. Спустя год эта идея получила конкретное практическое воплощение в упомянутом выше Совете тюркских зеленых финансов.

29 апреля 2022 года в рамках X заседания казахстанско-кыргызского Межправительственного совета подписано Соглашение об учреждении компании GFC Bishkek – первого зарубежного офиса ЦЗФ МФЦА. Соакционерами компании в Кыргызстане стали ОАО «Айыл Банк», ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа», а также ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана». GFC Bishkek займется поддержкой выпуска устойчивых (ESG) облигаций, консультированием кыргызских компаний по вопросам развития бизнеса и привлечением инвестиций, а также станет площадкой для продвижения всех услуг МФЦА на региональном рынке.

Первым большим шагом в региональной экспансии GFC Bishkek стал Форум «зеленых» инвестиций в Кыргызстане, организованный Региональным офисом «Принципов зеленых инвестиций» инициативы «Пояс и Пусть» в Центральной Азии (GIP), ЦЗФ МФЦА и ОАО «Дос-Кредобанк». Форум стал площадкой для обмена опытом и передовой практикой в области устойчивого финансирования, обсуждения итогов Конференции ООН по изменению климата (COP-27) и вопросов продвижения «зеленых» инвестиций в Кыргызстане.

В рамках форума Центром зеленых финансов был презентован первый проект таксономии Кыргызской Республики для применения инструментов устойчивого финансирования.

Масштабные перспективы

Таким образом, ЦЗФ МФЦА не только вносит масштабный вклад в развитие «зеленого» финансирования в Казахстане, но и активно поддерживает инициативы Главы государства, связанные с экономической интеграцией на пространстве Большой Евразии. Нет сомнений в том, что другие страны региона, заинтересованные в приведении своих экономик в соответствие с актуальной климатической повесткой, обратятся к успешному опыту ЦЗФ.