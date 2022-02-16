Регион с наибольшим ускорением годовой инфляции назвали в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики Нацбанка РК Игорь Осипов рассказал об анализе инфляции в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе 2022 года годовая инфляция в стране ускорилась, составив 8,5% (в декабре 2021 года – 8,4%). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 10 регионах, замедлилась – в пяти, в двух – не изменилась. Наибольшее ускорение зафиксировано в Актюбинской области (с 8,7% в декабре до 9,2% в январе), замедление отмечено в Мангистауской области (с 9,2% до 8,7%) и столице (с 8,8% до 8,3%)», - сказал Игорь Осипов.

По его словам, темпы роста цен на продовольственные товары в январе сохранились на прежнем уровне – 9,9%, что и месяцем ранее. Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Акмолинской области (11,7%).

«Рост цен на непродовольственные товары сохранил свое значение на уровне 8,5%. Максимальные значения зафиксированы в Акмолинской и Актюбинской областях (по 10,2%), наименьшее – в Мангистауской области (7,1%)», - заключил представитель Нацбанка.