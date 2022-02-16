+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Регион с наибольшим ускорением годовой инфляции назвали в Нацбанке

16 Февраля 2022 17:00
Поделиться:
Регион с наибольшим ускорением годовой инфляции назвали в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики Нацбанка РК Игорь Осипов рассказал об анализе инфляции в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Состоялось первое заседание по торгово-экономическому сотрудничеству между Казахстаном и Кыргызстаном
Каковы цены на платные услуги в РК – анализ Нацбанка Экономическую контрабанду на 97 млн тенге пресекли сотрудники АФМ РК Какой совокупный доход самозанятых в Казахстане

«В январе 2022 года годовая инфляция в стране ускорилась, составив 8,5% (в декабре 2021 года – 8,4%). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 10 регионах, замедлилась – в пяти, в двух – не изменилась. Наибольшее ускорение зафиксировано в Актюбинской области (с 8,7% в декабре до 9,2% в январе), замедление отмечено в Мангистауской области (с 9,2% до 8,7%) и столице (с 8,8% до 8,3%)», - сказал Игорь Осипов.

По его словам, темпы роста цен на продовольственные товары в январе сохранились на прежнем уровне – 9,9%, что и месяцем ранее. Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Акмолинской области (11,7%).

«Рост цен на непродовольственные товары сохранил свое значение на уровне 8,5%. Максимальные значения зафиксированы в Акмолинской и Актюбинской областях (по 10,2%), наименьшее – в Мангистауской области (7,1%)», - заключил представитель Нацбанка.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нацбанк Казахстана   #Экономика   #Цены и тарифы   #Регионы  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Состоялось первое заседание по торгово-экономическому сотрудничеству между Казахстаном и Кыргызстаном
Каковы цены на платные услуги в РК – анализ Нацбанка
Экономическую контрабанду на 97 млн тенге пресекли сотрудники АФМ РК
Какой совокупный доход самозанятых в Казахстане
Популярное
1 Ситуацию на границе Казахстана и Китая прокомментировал эксперт
2 Назначен новый заместитель акима Алматы
3 Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
4 Резкое похолодание ожидается в Алматы
5 Глава государства направил телеграмму в поддержку шорт-трекиста Абзала Ажгалиева
6 Агентство по финмониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций
Читайте также
Семей «поделили» на семь зон
Президент РК принял председателя Национального банка
Ситуацию на границе Казахстана и Китая прокомментировал эксперт
Назначен новый заместитель акима Алматы
Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
Резкое похолодание ожидается в Алматы
Глава государства направил телеграмму в поддержку шорт-трекиста Абзала Ажгалиева
Агентство по финмониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив